欧洲已公布经济指标--2012/1/19

台湾债市：10年债106/4发行前交易殖利率早盘微跌，交投极为清淡

路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。