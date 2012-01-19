欧洲已公布经济指标--2012/1/19

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.6-@-f +持平-@-r +0.5-@-f
德国 第三季 -0.25-@-p +0.5-@-r +3.0-u-p
法国 第三季 +0.3-f 持平-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 12月 +0.4 +0.2 +4.2
德国 12月 +0.7-f +2.4 +2.1-f
法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7
意大利(HICP) 12月 +0.3-f -0.1-f +3.7-f
生产者物价指数(PPI):
英国 12月 -0.2 +0.2 +4.8
德国 11月 +0.1 +0.2 +5.2
法国 11月 +0.4 +0.5 +5.6
意大利 11月 +0.1 -0.1 +4.2
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 12月 5.0-@ 5.0-@
德国 12月 6.8-@ 6.9-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 11月 8.6-@ 8.5-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 李婷仪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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