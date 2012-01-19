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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 19:45 BJT

〔标题新闻〕沙特希望伊朗问题不会导致油价急涨,期望布兰特原油维持在100美元附近-消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CJ1R7]

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