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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 20:10 BJT

〔全球经济〕IMF下修全球2012年成长率预估至3.3%,2013年料成长4%

路透米兰1月19日电---意大利安莎通讯社(ANSA)周四援引全球经济展望报告草案称:

* 国际货币基金组织(IMF)下修意大利成长预估,预期2012/13年度呈现衰退

* 欧洲央行应持续挹注流动性,买进公债来协助提振欧元信心

* IMF称,预期欧元区2012年进入温和衰退

* IMF称,全球经济复苏受到欧元区紧张情势升高的威胁

* IMF称,预期意大利2012年GDP下滑2.2%,2013年下滑0.6%

* IMF下修全球2012年成长率预估至3.3%,2013年成长率预估为4%

* IMF称,2012年欧元区GDP料萎缩0.5% (完)

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