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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 19:58 BJT

〔全球金融〕欧盟执委会强力支持IMF大幅提高放贷能力

路透布鲁塞尔1月19日电---欧盟执委会周四表示:

* 强力支持国际货币基金组织(IMF)大幅提高放贷能力

* 在2月20国集团(G20)财长会议前就IMF提高放贷能力达成协议是可实现的

* 将热切欢迎其他G20成员国对IMF贡献资金 (完)

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