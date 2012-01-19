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市场报道 | 2012年 1月 19日 星期四 20:11 BJT

〔美股盘前〕美银盘前股价大涨,此前公布财报

路透纽约1月19日电---美国银行(BAC.N)周四盘前股价大涨3.5%,此前该公司公布财报.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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