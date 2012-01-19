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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 20:42 BJT

〔欧洲央行〕总裁德拉吉:已开始见到欧洲央行措施带来的结果和益处

路透阿布达比1月19日电---欧洲央行总裁德拉吉周四表示:

* 已开始见到欧洲央行措施带来的结果和益处,这些措施避免了严重融资危机发生

* 见到经济在偏低水准趋稳的暂时迹象

* 国际货币基金组织(IMF)增加放贷能力,不只会协助欧洲也会协助全世界

* 欧洲央行将会尽其所能来确保欧元区金融稳定

* 对於财政状况应该要比六、七个月前更加乐观 (完)

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