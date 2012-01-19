〔美股业绩〕贝莱德季度净利较上年同期下滑16%,但仍优於预期

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 经调整後的每股获利(EPS)为3.06美元,优於预期
* 帐上管理资产总额下滑1%至3.51万亿(兆)美元
路透1月19日电---资产居全球基金产业之冠的贝莱德(BLK.N)周四公布第四季获利下滑16%,因营收及旗下管理资产减少.
以纽约为根据地的贝莱德公布净利5.55亿美元,每股获利(EPS)为3.05%,上年同期分别为6.57亿美元及3.35美元.
经调整的EPS为3.06美元,在此基础上,汤森路透I/B/E/S调查分析师的评均预估为2.99美元.
截至12月31日止帐上管理资产规模为3.51万亿美元,低於上年同期的3.56万亿.该公司公布投资顾问营收及行费用收入下滑,反映管理资产减少.该公司同时公布对冲基金绩效费用收入下滑.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。