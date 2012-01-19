〔美股业绩〕贝莱德季度净利较上年同期下滑16%,但仍优於预期

* 经调整後的每股获利(EPS)为3.06美元,优於预期

* 帐上管理资产总额下滑1%至3.51万亿(兆)美元

路透1月19日电---资产居全球基金产业之冠的贝莱德(BLK.N)周四公布第四季获利下滑16%,因营收及旗下管理资产减少.

以纽约为根据地的贝莱德公布净利5.55亿美元,每股获利(EPS)为3.05%,上年同期分别为6.57亿美元及3.35美元.

经调整的EPS为3.06美元,在此基础上,汤森路透I/B/E/S调查分析师的评均预估为2.99美元.

截至12月31日止帐上管理资产规模为3.51万亿美元,低於上年同期的3.56万亿.该公司公布投资顾问营收及行费用收入下滑,反映管理资产减少.该公司同时公布对冲基金绩效费用收入下滑.(完)