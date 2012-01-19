〔美股业绩〕美国银行公布第四季录得获利,扭转上年同期亏损局面(更新版)

(新增细节)

* 第四季每股获利(EPS)为0.15美元,上年同期为亏损0.16美元

* 一次性的利得提振业绩

* 备抵坏帐拨备减少

记者 Rick Rothacker 编译 张明钧

路透1月19日电---美国银行(BAC.N)周四公布第四季录得获利,扭转上年同期亏损局面,受到一次性项目及坏帐费用减少提振.

这家资产规模居美国第二大的银行业者表示,普通股净利为15.8亿美元,每股获利(EPS)为0.15美元,上年同期为亏损16亿美元或0.16美元.

和其他大型银行业者相似的是,美国银行公布投资银行、销售及交易等方面的营收下滑.

该行出售中国建设银行(0939.HK)股票取得53亿美元的税前利得,另外还有来自交换信托优先证券及出售债务证券的利得,均使其该行受惠.

坏帐拨备减少亦让业绩更形突出.该行第四季备抵坏帐拨备为29亿美元,低於上年同期的51亿.

美国银行表示,该行贷款总额从第三季的9,320亿美元降至9,260亿.富国银行(WFC.N)及摩根大通(JPM.N)等大型同业,以及部分区域银行业者均公布第四季贷款成长,可能是美国经济的一大好兆头.美国银行目前仍在努力降低风险资产.

美国银行的银行暨市场部门的销售及交易营收增加至19亿美元,这还不包含一笔帐务费用,第三季这部分营收为11亿美元,上年第四季则是高达24亿美元.投行费用收入较第三季持平,报10亿美元,但低於上年同期的16亿美元.

12月时,美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)表示,上述业务在第三季表现疲弱後,已经见到在第四季有所改善.

摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)均公布第四季交易营收不振,因在欧洲危机肆虐之际客户不愿进场.美国银行在2009年收购美林之後强化了投行业务.

"在历经两年的简化及整顿後,我们以更为强劲且更有效率的组织进入2012年."莫尼汉在一份声明中纸初."我们在2011年将资本比率调升至记录新高水准,因我们的核心业务强劲,同时也抛开了在服务客户上无关紧要的业务."

莫尼汉正面临压力,他必须证明美国银行有足够的资本来吸收抵押贷款相关损失,同时应付新的国际资本标准.过去两年来,他一直削减非核心业务,藉以提升资本水准,并精简组织.

美国银行股价在2011年大跌58%,部分原因在於投资人对该行资本水准感到忧心.但截至周三为止,美国银行股价今年至今已大涨22%至6.80美元.(完)