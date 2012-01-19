〔美股业绩〕摩根士丹利第四季虽亏损,但表现优於市场预期(更新版)

(新增细节)

* 第四季经常业务每股亏损0.14美元

* 分析师平均预期为每股亏损0.57美元

* 营收下滑26%,薪资成本降6%

* 盘前股价大涨4.6%

路透1月19日电---摩根士丹利(MS.N)周四公布第四季亏损,因提列一笔特别费用,但其表现仍优於分析师的预期,带动其盘前股价大涨.

摩根士丹利第四季亏损2.75亿美元,每股亏0.15美元,上年同期获利6.0亿美元,每股获利(EPS)为0.41美元.

最新财报中包括一笔17亿美元的损失,相当於每股亏损0.59美元,这是与先前公布的MBIA Inc (MBI.N)官司和解有关.

摩根士丹利第四季经常业务每股亏损0.14美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为亏损0.57美元.

摩根士丹利盘前股价大涨4.6%.

和其他华尔街竞争对手一样,摩根士丹利财报中的营收表现显示出欧债危机的冲击.整体营收大减26%至57亿美元,创下2009年第二季以来最差表现.

摩根士丹利在控制费用上的心力上较其他银行业者来得少,该公司当季薪津成本仅下滑6%,非薪津费用则下滑7%.

摩根士丹利2011全年薪津成本为164亿美元,相当於净营收的51%,高盛(GS.N)的薪资/净营收比则为42%,摩根大通(JPM.N)的投行事业的数字则为34%.(完)