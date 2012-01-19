〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,买气放缓交投温和

路透新加坡1月19日电---亚洲燃料油市场周四持稳,先前三个交易日均上扬,成交量温和,农历年前买方动能放缓.

燃料油最近12个月的跨月价差守住本周涨幅,2月/3月合约连续第四个交易日上扬,实货价差维持每吨高於15.00美元的溢价,一个月以上海上储油溢价高於20.00美元.

市场已有超过三个月处於强劲水准,受到新加坡航煤市场持续成长的需求所支撑,且中国对直馏燃料油异常强劲的需求已进入第四个月.

0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约上涨0.13美元,至逆价差每吨15.75美元,有16.5万吨在15.70-16.00美元成交,低於上日的33万吨.1130GMT的最後买/卖报价为15.50/16.00美元.

2月燃料油裂解价差扩大0.14美元,至贴水0.30美元,3月裂解价差缩减0.20美元,至贴水2.15美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1跌0.20美元至每桶111.29美元.

180-cst燃料油下跌3.75美元至每吨725.40美元;380-cst品级燃料油跌3.45美元至712.85美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 725.20 725.60 725.40 729.15 -3.75 -0.51

现货380CST燃料油 FO380-SIN 712.70 713.00 712.85 716.30 -3.45 -0.48

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 735.00 737.00 736.00 741.00 -5.00 -0.67

380CST船用燃料油升水 22.30 24.00 23.15 24.70 -1.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.30 16.60 16.45 16.63 -0.17 -1.05

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 17.90 18.20 18.05 17.25 0.80 4.64

(完)