〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,买气放缓交投温和

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透新加坡1月19日电---亚洲燃料油市场周四持稳,先前三个交易日均上扬,成交量温和,农历年前买方动能放缓.
燃料油最近12个月的跨月价差守住本周涨幅,2月/3月合约连续第四个交易日上扬,实货价差维持每吨高於15.00美元的溢价,一个月以上海上储油溢价高於20.00美元.
市场已有超过三个月处於强劲水准,受到新加坡航煤市场持续成长的需求所支撑,且中国对直馏燃料油异常强劲的需求已进入第四个月.
0830GMT亚洲收盘时,2月/3月合约上涨0.13美元,至逆价差每吨15.75美元,有16.5万吨在15.70-16.00美元成交,低於上日的33万吨.1130GMT的最後买/卖报价为15.50/16.00美元.
2月燃料油裂解价差扩大0.14美元,至贴水0.30美元,3月裂解价差缩减0.20美元,至贴水2.15美元.亚洲收盘时,3月布兰特原油LCOc1跌0.20美元至每桶111.29美元.
180-cst燃料油下跌3.75美元至每吨725.40美元;380-cst品级燃料油跌3.45美元至712.85美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 725.20 725.60 725.40 729.15 -3.75 -0.51
现货380CST燃料油 FO380-SIN 712.70 713.00 712.85 716.30 -3.45 -0.48
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 735.00 737.00 736.00 741.00 -5.00 -0.67
380CST船用燃料油升水 22.30 24.00 23.15 24.70 -1.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.30 16.60 16.45 16.63 -0.17 -1.05
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 17.90 18.20 18.05 17.25 0.80 4.64
(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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