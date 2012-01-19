〔国际油市〕亚洲柴油市场人气转弱,裂解价差较迪拜升水创三周低点

路透新加坡1月19日电---亚洲柴油市场人气周四转弱,无视於中级馏分油库存降至三周低位,一名交易商指称市场卖压增加.

亚洲柴油2月裂解价差较迪拜原油升水下跌0.50美元至三周低点,报每桶17.93美元.航煤裂解价差下跌0.48美元,报每桶17.15美元.

"柴油市场人气正在转向,但我认为不是基本面的问题...可能是普氏(Platts)窗口的积极卖盘,"新加坡一位交易商称.

BP和Winson Oil本周以来竞相在亚洲盘中出脱高硫柴油,压低柴油裂解价差.

不过,实货需求持续强劲.肯亚进入现货市场寻求108,846吨航煤及188,627吨柴油,预计2月和3月交货.

在供应方面,新加坡岸上燃料油和航煤库存下滑,为五周来首见,库存减少5.58%至三周低位993.1万桶.

韩国及日本也未见柴油出口,可能是因为天气开始变冷,气温越来越低.

2月期货转掉期(EFS)下跌1.86美元至每吨0.50美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.38 125.78 125.58 126.40 -0.82 -0.65

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.33 127.73 127.53 128.40 -0.87 -0.68

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.29 128.69 128.49 129.35 -0.86 -0.66

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.09 129.49 129.29 130.15 -0.86 -0.66

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.98 127.80 -0.82 -0.64

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.53 127.21 -0.68 -0.53 (完)