〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差近四个月高位,买家在春节前补充库存

路透新加坡1月19日电---亚洲石脑油价格周四位於一周半高位,裂解价差触及将近四个月以来的高位,因买家在农历春节前补充库存,使北亚需求旺盛.

亚洲最大买家台塑买进75,000吨2月25日至3月10日到港的船货,成本加运费(C&F)价格区间每吨较日本报价持平至升水1.00美元.

韩国湖南石油化学买进约5万吨2月下半月船货,每吨升水8.00美元,另外亦买进25,000吨3月上半月抵达的船货,每吨升水4.00美元.

交易商表示,有几个因素可能带动需求.

"我认为有关乙烯需求可能有些乐观情绪,如果乙烯需求在中国新年过後好转,台湾及日本裂解厂商有可能会提高裂解厂运转,"交易商表示.

日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨9.50美元,至每吨961.50美元,是自1月11日报971.00美元以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨10.99美元至每吨126.83美元,为9月29日报每吨132.60美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.46美元至每桶17.37美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.79美元至每桶10.71美元,是11月2日报11.07美元以来的最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 961.00/962.00 952.00 +9.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.58/104.68 103.58 +1.05

97号现货汽油GL97-SIN 128.55/128.65 127.10 +1.50

95号现货汽油GL95-SIN 125.65/125.75 124.30 +1.40

92号现货汽油GL92-SIN 121.95/122.05 121.41 +0.59

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.32/17.42 17.83 -0.46 (完)