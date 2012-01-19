〔全球金市〕金价因美国CPI数据温和而下跌,终止连续三日升势

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 金价下跌,因美国通胀数据疲弱及获利了结
* 金价中止连续三日升势
* Sprott白银ETF持仓量大增;价格拉抬作用不大
* 周五将公布美国12月成屋销售
路透纽约/伦敦1月19日电---金价周四下跌,未能尾随欧元及美股升势,因美国通胀数据温和,促使黄金投资者对连续三日升势获利了结.这波升势将金价推升至12月中旬以来最高水准.
黄金是大宗商品一片涨势中少数的输家之一,此前美国数据显示,12月消费者物价指数(CPI)持平,核心CPI则仅微升0.1%.
尽管金价年内迄今上涨近6%,但交易商依然态度谨慎,因欧元今年迄今还是处於平盘下方,且益发担心股市可能会回落.
"我们相信黄金的升势可能开始暂时停滞,但不是逆转,"汇丰首席商品分析师James Steel表示.
"欧元若没有走升,则短期内金价上涨的理由并不充分,"Steel表示.其并称,他对黄金的中长期走势仍看多.
2020GMT时,现货金XAU=下跌0.5%至每盎司1,651.79美元,稍早曾高见1,669.75,为12月13日以来最高水准.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。