〔全球金市〕金价因美国CPI数据温和而下跌,终止连续三日升势

* 金价下跌,因美国通胀数据疲弱及获利了结

* 金价中止连续三日升势

* Sprott白银ETF持仓量大增;价格拉抬作用不大

* 周五将公布美国12月成屋销售

路透纽约/伦敦1月19日电---金价周四下跌,未能尾随欧元及美股升势,因美国通胀数据温和,促使黄金投资者对连续三日升势获利了结.这波升势将金价推升至12月中旬以来最高水准.

黄金是大宗商品一片涨势中少数的输家之一,此前美国数据显示,12月消费者物价指数(CPI)持平,核心CPI则仅微升0.1%.

尽管金价年内迄今上涨近6%,但交易商依然态度谨慎,因欧元今年迄今还是处於平盘下方,且益发担心股市可能会回落.

"我们相信黄金的升势可能开始暂时停滞,但不是逆转,"汇丰首席商品分析师James Steel表示.

"欧元若没有走升,则短期内金价上涨的理由并不充分,"Steel表示.其并称,他对黄金的中长期走势仍看多.