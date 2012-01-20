更正:〔全球金市〕金价因美国CPI数据温和而下跌,终止连续三日升势

(更正:正文第八段应为"但由於欧债危机没有消退迹象",而非"但随着欧债危机显露消退迹象")

* 金价下跌,因美国通胀数据疲弱及获利了结

* 金价中止连续三日升势

* Sprott白银ETF持仓量大增;价格拉抬作用不大

* 周五将公布美国12月成屋销售

路透纽约/伦敦1月19日电---金价周四下跌,未能尾随欧元及美股升势,因美国通胀数据温和,促使黄金投资者对连续三日升势获利了结.这波升势将金价推升至12月中旬以来最高水准.

黄金是大宗商品一片涨势中少数的输家之一,此前美国数据显示,12月消费者物价指数(CPI)持平,核心CPI则仅微升0.1%.

尽管金价年内迄今上涨近6%,但交易商依然态度谨慎,因欧元今年迄今还是处於平盘下方,且益发担心股市可能会回落.

"我们相信黄金的升势可能开始暂时停滞,但不是逆转,"汇丰首席商品分析师James Steel表示.

"欧元若没有走升,则短期内金价上涨的理由并不充分,"Steel表示.其并称,他对黄金的中长期走势仍看多.

2020GMT时,现货金XAU=下跌0.5%至每盎司1,651.79美元,稍早曾高见1,669.75,为12月13日以来最高水准.

美国2月黄金期货GCG2结算价收跌5.40美元,至每盎司1,654.50美元.成交量与30日均值相当,但成交值可能是1月3日以来最低.

2011年最後两个月里,金价与欧元一直呈现联动走势,但由於欧债危机没有消退迹象,这种关联愈发变得时强时弱.

欧元兑美元周四升至两周高位,得益於西班牙公债标售获强劲需求,但分析师认为,欧元涨势难以持续.

"欧元兑美元在逼近1.30水平前,其涨势动能可能消耗殆尽,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen指出.他并称,黄金上涨并未呈现过头迹象,但在继续冲高前,必须确认技术图表上的支撑位.

资深交易员Dennis Gartman称,黄金已回升至与触发12月大幅回落相似的水平,金价可能再度下跌.

现货银XAG=跌0.1%,报每盎司30.46美元.

黄金/白银比价跌至54倍,低於去年12月底触及约58倍的一年高位,表明白银表现优於黄金.

现货铂金(白金)XPT=微升0.2%,收报每盎司1,514.74美元,现货钯金XPD=扬升1.5%,收於每盎司674美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1654.50 -5.40 -0.3 1649.20 1670.60 119,254

COMEX 3月白银期货 30.509 -0.034 -0.1 30.335 30.900 29,894

COMEX 4月铂金期货 1518.00 -7.30 -0.5 1517.00 1541.50 5,472

COMEX 3月钯金期货 678.40 9.90 1.5 666.95 682.75 3,611

现货金 XAU= 1651.79 -7.67 -0.5 1649.65 1669.75

现货银 XAG= 30.460 -0.030 -0.1 30.380 30.860

现货铂金 XPT= 1514.74 -3.26 -0.2 1517.50 1536.00

现货钯金 XPD= 674.00 9.77 1.5 668.00 679.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 戴素萍/肖群英;审校 程琳

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