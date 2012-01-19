〔美国股市〕出口企业ADR领涨,因欧元受欧洲正面消息带动

路透纽约1月19日电---外国出口企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四领涨,受欧洲正面消息带动欧元涨势的提振.

主要出口股扳回近日部分跌幅,因欧元兑美元和欧元兑日圆都上扬.

日本出口ADR上涨.丰田汽车ADR(TM.N)上扬1.8%,报69.09美元,Panasonic的ADRPC.N亦涨1.8%,至8.32美元.佳能ADR(CAJ.N)升0.9%,报44.01美元.

银行股的涨势继续.美国上市的巴克莱ADR(BCS.N)大涨7.9%,报13.53美元.瑞士信贷ADR(CS.N)跳升6.4%,报25.63美元.德意志银行ADR(DB.N)劲扬7.7%,至42.1美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升1.08%,报126.13点.标准普尔500指数.SPX上涨0.5%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升1.27%,亚洲企业ADR指数.BKAS涨1.06%.拉丁美洲ADR指数.BKLA涨0.37%.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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