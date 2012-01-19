〔美国股市〕出口企业ADR领涨,因欧元受欧洲正面消息带动

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透纽约1月19日电---外国出口企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四领涨,受欧洲正面消息带动欧元涨势的提振.
主要出口股扳回近日部分跌幅,因欧元兑美元和欧元兑日圆都上扬.
日本出口ADR上涨.丰田汽车ADR(TM.N)上扬1.8%,报69.09美元,Panasonic的ADRPC.N亦涨1.8%,至8.32美元.佳能ADR(CAJ.N)升0.9%,报44.01美元.
银行股的涨势继续.美国上市的巴克莱ADR(BCS.N)大涨7.9%,报13.53美元.瑞士信贷ADR(CS.N)跳升6.4%,报25.63美元.德意志银行ADR(DB.N)劲扬7.7%,至42.1美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升1.08%,报126.13点.标准普尔500指数.SPX上涨0.5%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升1.27%,亚洲企业ADR指数.BKAS涨1.06%.拉丁美洲ADR指数.BKLA涨0.37%.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。