〔加拿大股市〕收升触及10周高位,因欧债危机疑虑缓解

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透多伦多1月19日电---加拿大股市周四触及10周高位,金融和能源相关类股上涨,因欧债危机疑虑缓解且美国银行业获利令人鼓舞.
权重股领涨,其中加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)上涨2.7%至53.98加元,加拿大皇家银行(RY.TO)则升1.2%至53.10加元.
Toronto-Dominion Bank(TD.TO)亦升1.3%至78.22加元,金融股受到风险胃纳扩大的提振.由於欧洲政府债券的需求良好,抵销了对融资成本的担忧及希腊债券可能违约的疑虑,投资人因而更加偏多.
法国和西班牙合计售出约160亿美元的新债;希腊债务重整的谈判持续下去也协助提振信心.
"市场益发有信心,认为欧洲方面所采取的行动可望让最糟的假设情况得以避开,"UBS Securities Canada首席经济暨股市策略师George Vasic表示.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升53.17点或0.43%,收报12,380.69点.稍早曾高见12,417.69,为11月9日以来最高水准.
十大类股中有七大上涨,金融和能源类股领涨,分别上涨1.6%和0.5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。