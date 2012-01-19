〔加拿大股市〕收升触及10周高位,因欧债危机疑虑缓解

路透多伦多1月19日电---加拿大股市周四触及10周高位,金融和能源相关类股上涨,因欧债危机疑虑缓解且美国银行业获利令人鼓舞.

权重股领涨,其中加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)上涨2.7%至53.98加元,加拿大皇家银行(RY.TO)则升1.2%至53.10加元.

Toronto-Dominion Bank(TD.TO)亦升1.3%至78.22加元,金融股受到风险胃纳扩大的提振.由於欧洲政府债券的需求良好,抵销了对融资成本的担忧及希腊债券可能违约的疑虑,投资人因而更加偏多.

法国和西班牙合计售出约160亿美元的新债;希腊债务重整的谈判持续下去也协助提振信心.

"市场益发有信心,认为欧洲方面所采取的行动可望让最糟的假设情况得以避开,"UBS Securities Canada首席经济暨股市策略师George Vasic表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升53.17点或0.43%,收报12,380.69点.稍早曾高见12,417.69,为11月9日以来最高水准.

十大类股中有七大上涨,金融和能源类股领涨,分别上涨1.6%和0.5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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