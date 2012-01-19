〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至近三年低点,因船只供应过剩

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透伦敦1月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四续跌至近三年低点,因中国需求放缓且船队供应增长.
船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.
波罗的海乾散货运价指数跌33点或3.7%,至893,连续第三天位在关键的1,000点下方,且为2009年1月以来最低.今年以来已几近腰斩.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"船运市场完全是供应过剩,因两年前货运商预计经济活动现将复苏,而下定了新船只."一交易商并称,"显然他们并未预期到危机会这样卷土重来."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.54%至1,559点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.44%至1,058点.
超灵便型船运价指数.BASI则跌近4%至858点.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。