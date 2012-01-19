〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至近三年低点,因船只供应过剩

路透伦敦1月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四续跌至近三年低点,因中国需求放缓且船队供应增长.

船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.

波罗的海乾散货运价指数跌33点或3.7%,至893,连续第三天位在关键的1,000点下方,且为2009年1月以来最低.今年以来已几近腰斩.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"船运市场完全是供应过剩,因两年前货运商预计经济活动现将复苏,而下定了新船只."一交易商并称,"显然他们并未预期到危机会这样卷土重来."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.54%至1,559点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌4.44%至1,058点.

超灵便型船运价指数.BASI则跌近4%至858点.(完)