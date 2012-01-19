〔加拿大汇市〕加元兑美元回吐升幅近收平盘,因油价下跌

路透多伦多1月19日电---加元兑美元周四收盘几无变动,此前一度触及六周高位,因油价下跌抵销了加拿大制造数据令人鼓舞及欧债疑虑缓解的作用.

加元回吐盘初升幅,因美国原油期货受需求持续疲弱及技术阻力所累而下滑.加拿大是主要石油出口国.

"我们遭遇美元买家出手,只是因为加元来到区间的高端且能源价下跌,"CIBC World Markets外汇销售执行主管Shane Enright表示.

金价走疲亦带来冲击.金价下跌,因美国通胀数据温和,促使黄金投资者对连续三日升势获利了结.这波升势将金价推升至12月中旬以来最高水准.

加元兑美元CAD=D4收报1.0114加元,或报0.9887美元,周三收报1.0112加元,或0.9889美元.

加元/美元一度触及六周高位,报1.0071加元或0.9929美元,此前公布的11月加拿大制造业数据显示销售回升至2008年10月以来最高水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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