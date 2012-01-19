〔加拿大汇市〕加元兑美元回吐升幅近收平盘,因油价下跌

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透多伦多1月19日电---加元兑美元周四收盘几无变动,此前一度触及六周高位,因油价下跌抵销了加拿大制造数据令人鼓舞及欧债疑虑缓解的作用.
加元回吐盘初升幅,因美国原油期货受需求持续疲弱及技术阻力所累而下滑.加拿大是主要石油出口国.
"我们遭遇美元买家出手,只是因为加元来到区间的高端且能源价下跌,"CIBC World Markets外汇销售执行主管Shane Enright表示.
金价走疲亦带来冲击.金价下跌,因美国通胀数据温和,促使黄金投资者对连续三日升势获利了结.这波升势将金价推升至12月中旬以来最高水准.
加元兑美元CAD=D4收报1.0114加元,或报0.9887美元,周三收报1.0112加元,或0.9889美元.
加元/美元一度触及六周高位,报1.0071加元或0.9929美元,此前公布的11月加拿大制造业数据显示销售回升至2008年10月以来最高水准.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。