〔货币市场〕三个月美元LIBOR连降九日後持稳,市场流动性仍充沛

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透纽约1月19日电---美元指标银行间拆借利率在连降九天后,下滑势头周四停滞,但并未重新引发市场担心欧元区的银行将需争凑现金的担忧.
分析师指出,欧洲央行自去年底开始大量挹注现金,及新年伊始美国投资者显露再度愿意放贷的迹象,显示银行体系现金充沛.
在此同时,市场人士正密切关注希腊和其债权人之间的债务交换谈判.
"今天(拆借利率)跌势打住,显示市场已消化近期一波正面发展.目前市场正等待进一步的消息,特别是有关希腊的债务交换谈判."瑞士信贷利率策略师Carlos Pro称.
三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=报0.56120%,持平周三定盘.此前连降九个交易日,至12月中以来最低.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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