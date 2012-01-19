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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 07:10 BJT

《日本重要政经日程》--1月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月19日(四)

2330 - 1月路透短观报告.

1月20日(五)

-- - 内阁会议,会後财务大臣安住淳召开记者会.

0100 - 欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就"恢复金融市场信心"发表简报.

0120 - 两个月期贴现国库券标售.

0340 - 日本环境暨核能大臣细野豪志发表演说.

0500 - 12月粗钢产量.

0530 - 关西电力(9503.T)Makoto Yagi举行每月例行记者会.

0630 - 冲绳电力(9511.T)社长Denichiro Ishimine召开记者会.

0700 - 日本12月轧制铜产量.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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