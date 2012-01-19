《综述》初请失业金及制造业数据暗示美国经济改善,但复苏阻碍犹存

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
* 初请失业金人数减少5万人,至近四年低位
* 1月大西洋中部制造业活动扩张,但订单减缓
* 房屋开工下滑4.1%;建筑许可减少0.1%
* 消费者物价指数(CPI)温和;汽车和服装价格下滑
路透华盛顿1月19日电---美国上周初请失业金人数降至近四年低位,大西洋中部制造业活动温和扩张,暗示一些经济动能延续至新的一年.
但成长速度可能会放缓.分析师警告请领失业金人数下滑,可能是因季节性因素而有所夸大,且工厂报告中的新订单速度缓慢,加上12月新屋建筑和许可下滑,均显示强劲复苏的阻碍犹存.
然上述就业和工厂数据也为一连串优於预期的经济讯号再添一笔,第四季经济环比年率预估为成长约3%,高於前一季的1.8%.
"这不算是强健的情况,但的确有所改善,而且给人带来消费领域将在中长期内好转的希望,"OppenheimerFunds分析师Brian Levitt表示.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。