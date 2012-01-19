《综述》初请失业金及制造业数据暗示美国经济改善,但复苏阻碍犹存

* 初请失业金人数减少5万人,至近四年低位

* 1月大西洋中部制造业活动扩张,但订单减缓

* 房屋开工下滑4.1%;建筑许可减少0.1%

* 消费者物价指数(CPI)温和;汽车和服装价格下滑

路透华盛顿1月19日电---美国上周初请失业金人数降至近四年低位,大西洋中部制造业活动温和扩张,暗示一些经济动能延续至新的一年.

但成长速度可能会放缓.分析师警告请领失业金人数下滑,可能是因季节性因素而有所夸大,且工厂报告中的新订单速度缓慢,加上12月新屋建筑和许可下滑,均显示强劲复苏的阻碍犹存.

然上述就业和工厂数据也为一连串优於预期的经济讯号再添一笔,第四季经济环比年率预估为成长约3%,高於前一季的1.8%.

"这不算是强健的情况,但的确有所改善,而且给人带来消费领域将在中长期内好转的希望,"OppenheimerFunds分析师Brian Levitt表示.