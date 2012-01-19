敬告客户:路透中文国际财经新闻春节期间稿件调整****

由於春节传统假期临近，路透中文国际财经新闻拟定於1月23日至1月27日削减每日稿件发送数量，部分例行报导内容将缩减或暂停发送。

农历春节假期期间亚洲交易时段稿量将大幅缩减；但北美市场主要稿件含美国股市、纽约汇市与美国债市收盘报导将维持发出。期间如遇重大事件，路透中文国际财经新闻亦将立即追踪报导。