〔美国债市〕1月18日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透纽约1月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.
美联储称,截至1月18日当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加134亿美元,至3.403万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债总额增加136.5亿美元,至2.677万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构所发行或担保的证券持有量下降2.71亿美元,至7,266亿美元.
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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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