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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:19 BJT

〔日本股市〕盘初触及两个月高点,受美系银行财报乐观提振

路透东京1月20日电---日本股市日经指数周五盘初触及两个月高点,受摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)财报乐观的提振,且在西班牙成功标债後,近期有关欧洲的疑虑缓解.

野村控股(8604.T)大涨4.1%,瑞穗金融集团(8411.T)升2.8%.

日经指数.N225涨1.5%至8,768.35点,东证股价指数.TOPX则涨1.6%至752.50点.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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