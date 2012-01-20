《台湾报摘》--经济日报1月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--不敌消费者从相机底片转向数位科技的趋势,拥有131年历史的伊士曼柯达公司(Eastman Kodak)EK.N,周四在纽约声请破产保护,这家全球知名的企业,发明第一台数位相机,却不敌数位化浪潮,转型失败.
* 其他:
--劳工退休权益的劳退基金,去年帐面再度亏损.劳退基金监理委员会主委黄肇熙表示,2008年展开多元投资至今届满四年,曾有两次股灾造成亏损,但累积收益仍维持正数249亿台币,前四年每位劳工约可分配3,069台币.
--为了提昇台湾医疗产业竞争力.马英九总统周四表示,责成卫生署研拟,将台湾民众医疗保健支出总额占国内生产总值(GDP)比重,由目前的6.79%提升至7.5%,估计医疗保健支出可增加1,300亿台币以上.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)