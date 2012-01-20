《台湾报摘》--经济日报1月20日

* 头版头条:

--不敌消费者从相机底片转向数位科技的趋势,拥有131年历史的伊士曼柯达公司(Eastman Kodak)EK.N,周四在纽约声请破产保护,这家全球知名的企业,发明第一台数位相机,却不敌数位化浪潮,转型失败.

* 其他:

--劳工退休权益的劳退基金,去年帐面再度亏损.劳退基金监理委员会主委黄肇熙表示,2008年展开多元投资至今届满四年,曾有两次股灾造成亏损,但累积收益仍维持正数249亿台币,前四年每位劳工约可分配3,069台币.

--为了提昇台湾医疗产业竞争力.马英九总统周四表示,责成卫生署研拟,将台湾民众医疗保健支出总额占国内生产总值(GDP)比重,由目前的6.79%提升至7.5%,估计医疗保健支出可增加1,300亿台币以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.