《台湾报摘》--工商时报1月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--立院临时会三读通过就业服务法修正案,将蓝领外劳在台工作年限,由9年延长至12年.聘雇许可期间由2年修正为3年,但仍维持聘雇期满需出国1日才能再来台的规定,最快2月起生效.
* 其他:
--国际信评机构穆迪投资者服务公司公布台湾最新主权评等,确认台湾外币与本币偿债能力维持不变,即主权信用评等为Aa3,展望为稳定.此外,包括惠誉、标普近日都确认台湾主权评等,三大信评不约而同,看好选後两岸关系可望持续发展.
--面板厂法说友达(2409.TW)打头阵,率先农历年後2月8日登场.由於面板价格不见反弹,去年第四季面板双虎单季亏损恐仍在百亿台币以上,友达去年亏损可能达500亿台币、奇美电(3481.TW)更上看600亿台币.不过今年需求好转,再加上5代、6代厂折旧接近尾声,有助於今年财务状况改善.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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