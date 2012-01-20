《台湾报摘》--工商时报1月20日

* 头版头条:

--立院临时会三读通过就业服务法修正案,将蓝领外劳在台工作年限,由9年延长至12年.聘雇许可期间由2年修正为3年,但仍维持聘雇期满需出国1日才能再来台的规定,最快2月起生效.

* 其他:

--国际信评机构穆迪投资者服务公司公布台湾最新主权评等,确认台湾外币与本币偿债能力维持不变,即主权信用评等为Aa3,展望为稳定.此外,包括惠誉、标普近日都确认台湾主权评等,三大信评不约而同,看好选後两岸关系可望持续发展.

--面板厂法说友达(2409.TW)打头阵,率先农历年後2月8日登场.由於面板价格不见反弹,去年第四季面板双虎单季亏损恐仍在百亿台币以上,友达去年亏损可能达500亿台币、奇美电(3481.TW)更上看600亿台币.不过今年需求好转,再加上5代、6代厂折旧接近尾声,有助於今年财务状况改善.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]