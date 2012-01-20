〔日圆汇率〕日本或考虑干预欧元-日圆汇率,但眼下不会出手

路透东京1月19日电---日本当局尽管不愿意现在行动,但若日圆兑欧元的涨势看似受投机客推动,且幅度足以严重打击企业信心,那麽当局或考虑出手干预来阻升日圆兑欧元.日本干预日圆/欧元汇率的情形非常罕见.

直接知悉政府想法的消息人士和市场人士表示,尽管欧元-日圆交易量不高,但若真的采取行动,当局将直接介入欧元-日圆市场,且可能同时对美元-日圆市场进行干预,以达到最大效果.

"这在技术上是可能的.大家都说欧元-日圆市场规模太小,但那点并无碍."一名直接熟知内情的决策人士说.另一消息来源表达了类似看法.由於事涉敏感,两人都不愿具名.

虽然决策者并未订定底线,但部分市场人士预期,如果欧元跌向95日圆,并压低美元接近75.31日圆的记录低位,或是日股日经指数跌破8,000点,那麽当局采取行动的机率就会上升.日经指数周四收在8,639.68点.(完)