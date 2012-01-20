〔日圆汇率〕日本或考虑干预欧元-日圆汇率,但眼下不会出手

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京1月19日电---日本当局尽管不愿意现在行动,但若日圆兑欧元的涨势看似受投机客推动,且幅度足以严重打击企业信心,那麽当局或考虑出手干预来阻升日圆兑欧元.日本干预日圆/欧元汇率的情形非常罕见.
直接知悉政府想法的消息人士和市场人士表示,尽管欧元-日圆交易量不高,但若真的采取行动,当局将直接介入欧元-日圆市场,且可能同时对美元-日圆市场进行干预,以达到最大效果.
"这在技术上是可能的.大家都说欧元-日圆市场规模太小,但那点并无碍."一名直接熟知内情的决策人士说.另一消息来源表达了类似看法.由於事涉敏感,两人都不愿具名.
虽然决策者并未订定底线,但部分市场人士预期,如果欧元跌向95日圆,并压低美元接近75.31日圆的记录低位,或是日股日经指数跌破8,000点,那麽当局采取行动的机率就会上升.日经指数周四收在8,639.68点.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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