《综述》对於IMF增资要求,欧盟表态支持但G20国家谨慎以待

路透巴黎/墨西哥城1月19日电---两年前国际货币基金组织(IMF)要求获得5,000亿美元资金以对抗全球经济疲弱,如今又要求再增资6,000亿美元以抑制欧债危机.欧盟周四对此表示支持,但全球其他地区却没有一窝蜂承诺提供资金.

20国集团(G20)的官员们齐聚墨西哥城,举行2012年的第一场会议,这些决策人士对於欧洲国家是否应该要先承诺采取额外行动,之後才能承诺提供IMF更多资金一事似乎陷入僵局.

IMF不出所料已得到欧盟执委会的热烈回应.该执委会并敦促G20国家对IMF贡献资金.

"我们热切地欢迎G20国家的贡献,"执委会发言人士Amadeu Altafaj表示."这将向市场释出极明确的讯息,即计划提高IMF的能力来实现其对所有成员的系统性责任."