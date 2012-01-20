《台湾重要政经日程》--1月20日-12月22日

==================今日重要政经消息====================== 1/20(五) --09:15 行政院副院长陈冲主持公股管理小组会议 --10:30 立法院临时会 --16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%. --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%. ==================近期重要政经消息====================== 1/30(一) --农历春节後股市开红盘日. --16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%. --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%. 1/31(二) --16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%. 2/4(六) --金融市场因应农历春节调整休假补行交易. 2/6(一) *--宏达电( 2498.TW )第四季业绩明说会 --16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元. --16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%. 2/7(二) --16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%. 2/8(三) *--13:40 友达( 2409.TW )第四季业绩说明会 *--14:00 联电( 2303.TW )第四季业绩说明会 2/20(一) --16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元. 2/27(一) *--金融市场调整休市一日,因应2月28日(周二)和平纪念日 3/3(六) --金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易. 4/4(三) *--金融市场因清明节及儿童节休市一天 5/1(二) *--金融市场因劳动节休市一天 10/10(三) *--金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) *--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 张雅菁;审校 黄凯