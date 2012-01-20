〔全球经济〕国际组织领导人称成长、就业和保护主义为三大堪忧议题

路透日内瓦1月19日电---根据一份"行动呼吁(Call to Action)",2012年伊始最令人担心的三大议题就是经济成长、就业和保护主义.在下周达沃斯论坛的讨论前,11位国际组织领导人周五公布了这份"行动呼吁".

"尽管全球经济面对严峻挑战,但透过支持新兴世界正在进行的经济转型,满足全球的基础建设需求,及开始了解到更重视环保的经济之承诺,经济可望重拾动能."他们指出.

他们呼吁制定"更全面的行动计画",并称各国可透过实践改革提案和增进全球合作重建信心.6月在墨西哥召开的20国集团(G20)峰会或可就这样的行动计画达成协议.

这份全长三页的问题清单和解决提案不太可能引起太大争议.不过签署者表示这些问题和提案未必反映其组织的看法.

他们提出重振成长的五点计画,包括恢复金融机构信心,在不损及成长下削减赤字,处理年轻人和长期失业问题,并利用公民营合作的方式来帮助各国在不增加赤字的情况下为投资提供财源.

针对解决欧债危机这个棘手议题,这份行动呼吁建议"延续欧洲央行确保银行融资和流动性的措施,强化欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM),以确保各国政府能够以能承受的利率来融资,并执行国家层级的财政计画以稳定债务动态."

这份呼吁的11名签署者指出,长期而言,世界将需要新的成长来源、金融业改革、开放市场、低碳成长、致力创造就业并资助贫穷国家.

签署者包括金融稳定委员会主席卡尼(Mark Carney)、世界卫生组织总干事陈冯富珍、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克,及国际劳工组织(ILO)、世界粮食计划署(WFP)和三个地区开发银行的领导人.(完)