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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:41 BJT

〔台湾货币市场〕1月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月30日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,578亿台币.

--公债还本重交甲10期400亿台币.

--公债付息重交甲10期27.6亿台币.

--公债付息98甲1期7亿台币.

--公债付息88甲3期14.1225亿台币.

--公债还本96甲1期700亿台币.

--公债付息96甲1期13.125亿台币.

--公债付息99甲2期13.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,811.7亿台币:

       01/31 1,149.00亿

       02/01 2,951.50亿

       02/02 1,685.50亿

       02/03 2,025.70亿

--月底军公教薪饷拨款.

*--农历春节後通货回笼.

紧缩因素:

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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