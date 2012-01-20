〔路透调查〕巴西今年经济成长料增添动能,锋芒盖过阿根廷与墨西哥

路透圣保罗1月19日电---周四公布的路透调查显示,巴西经济今年料加速成长,因降息效应抵销欧元区衰退构成的拖累.然墨西哥和阿根廷的经济则料放缓.

35名分析师的预估中值显示,巴西经济料因国内需求扩大及信贷增长而增添力道,2012年和2013年料分别成长3.3%和4.5%.

2011年巴西经济成长率料为3.0%,远比2010年达7.5%的成长率放缓.

墨西哥和阿根廷则欠缺像巴西那麽庞大的国内市场,因此要维系当前的成长率将更为困难.阿根廷因资本外流且财政政策扩张程度较小,因此受到的打击将更为明显.

"很快内需应会在反击全球阻力上扮演更重要的角色."券商Raymond James的首席分析师Mauricio Rosal称,"我们认为这是关键,因为当前规模类似的经济体中,几乎没有能(和巴西一样)有足够的余裕来以内需推动复苏的国家."

据路透调查的18名分析师预估中值,巴西主要消费者物价指数(IPCA)在2011年攀升6.5%,达到官方目标上缘後,2012年料放缓至上升5.5%,但仍高於政府目标区间的中间值4.5%.

另一方面,全球经济放缓可能对墨西哥的打击较大.路透调查的24名分析师预估中值显示,墨西哥经济2012年料扩张3.2%,较2011年预估的增长4.0%放缓.而2013年应能加速为扩张3.5%.

而阿根廷政府面临的经济挑战更加艰巨.路透调查显示该国2012年和2013年经济料分别成长3.5%.而2011年在大量谷物出口、消费者支出和工业生产的带动下,经济料强劲成长8.0%.(完)