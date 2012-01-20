《外汇动态》境外对冲基金买进美元/日圆,但出口商卖盘料限制其上涨

0217GMT---一日系银行交易员表示,境外对冲基金对美元/日圆的坚实买盘在淡静的亚洲时段格外引人注目.他并称,在亚洲多个市场下周假期休市前,东京出口商约在77.20日圆和该水准上方的卖单可能限制美元上涨.(完) --编译 张若琪;审校 程琳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=