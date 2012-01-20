〔台湾债市〕RP利率持平,公债发行无碍调度且年前交易清淡

路透台北1月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.尽管有400亿台币的20年期公债发行,但交易商已提前准备,且今日是春节长假前最後一个交易日,不少金融机构已暂停交易,市场交易清淡.

资金调度人士指出,今日交易多到期续作,尾盘还见投信申购款流入,但交易商普遍缺乏新作意愿.他们并表示,年後通货陆续回笼,以及两档公债还本注入市场,均对货币市场产生挹注效果,预料RP债券成交利率有机会往下,惟调幅应不至太大.

落点在农历年後(30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

台湾金融市场因农历春节自周六(21日)起开始休市,30日恢复交易.(完)