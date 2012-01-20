〔台湾债市〕RP利率持平,公债发行无碍调度且年前交易清淡

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北1月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.尽管有400亿台币的20年期公债发行,但交易商已提前准备,且今日是春节长假前最後一个交易日,不少金融机构已暂停交易,市场交易清淡.
资金调度人士指出,今日交易多到期续作,尾盘还见投信申购款流入,但交易商普遍缺乏新作意愿.他们并表示,年後通货陆续回笼,以及两档公债还本注入市场,均对货币市场产生挹注效果,预料RP债券成交利率有机会往下,惟调幅应不至太大.
落点在农历年後(30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
台湾金融市场因农历春节自周六(21日)起开始休市,30日恢复交易.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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