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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 10:53 BJT

〔日本债市〕价格因欧洲成功标债而下跌,30年券收益率创一个月高位

路透东京1月20日电---日本政府公债价格周五下跌,30年期公债收益率触及一个月高位,此前法国和西班牙成功标债提振风险胃纳,拉抬美国公债收益率及日股. 10年期日债期约2JGBv1下跌0.17点至142.39,跌破25日移动均线142.42,为12月底以来首见.

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