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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 12:02 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:亚洲多国央行进场护卫美元下档

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IFR悉尼1月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币今天早盘基本呈现区间波动,市场进入准备放假状态,迎接下周的农历春节长假.亚洲数国央行进场买进美元,补强储备弹药,保护美元兑本币的下档.

七国集团(G7)货币走势迟滞,先前在隔夜市场欧元再度强势领军一波风险资产涨势,终於让欧元空方心生怀疑.

希腊债务谈判仍然濒临破局边缘,将是决定欧元短线走势的一大因素.若达成一些协议,则欧元/美元可能重返1.30,甚至上探1.32,如果没有协议,则可能会跌至本周低位1.26水位.下周一早盘有可能因此相当震荡.

今天的主要事件--中国PMI初值--已经落幕,几乎没有影响交投活动.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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