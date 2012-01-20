《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:亚洲多国央行进场护卫美元下档

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
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IFR悉尼1月20日电---美元兑日圆以外亚洲货币今天早盘基本呈现区间波动,市场进入准备放假状态,迎接下周的农历春节长假.亚洲数国央行进场买进美元,补强储备弹药,保护美元兑本币的下档.
七国集团(G7)货币走势迟滞,先前在隔夜市场欧元再度强势领军一波风险资产涨势,终於让欧元空方心生怀疑.
希腊债务谈判仍然濒临破局边缘,将是决定欧元短线走势的一大因素.若达成一些协议,则欧元/美元可能重返1.30,甚至上探1.32,如果没有协议,则可能会跌至本周低位1.26水位.下周一早盘有可能因此相当震荡.
今天的主要事件--中国PMI初值--已经落幕,几乎没有影响交投活动.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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