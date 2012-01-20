《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:亚洲多国央行进场护卫美元下档

七国集团(G7)货币走势迟滞,先前在隔夜市场欧元再度强势领军一波风险资产涨势,终於让欧元空方心生怀疑.

希腊债务谈判仍然濒临破局边缘,将是决定欧元短线走势的一大因素.若达成一些协议,则欧元/美元可能重返1.30,甚至上探1.32,如果没有协议,则可能会跌至本周低位1.26水位.下周一早盘有可能因此相当震荡.