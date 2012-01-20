〔路透基点〕台湾群光电能科技45亿台币循环贷款展开筹组--RLPC

路透香港1月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾群光电能一项45亿台币三年期循环贷款,已由统筹主办行、额度分配行及代理行合作金库银行展开筹组.

贷款由群光董事长担保,以应收帐款作为部份抵押,可以台币或美元支取.

台币贷款利率为次级市场商业票据利率加码80个基点,且设有税前保底利率,确保台币贷款利率不低於1.5%.

美元贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过30个基点,则借方将支付超出的利率.

以三种条件邀请银行参贷.承诺8亿台币或以上的银行,获得主办行头衔及最高费用10个基点.承诺5-7.99亿台币者,获得协办行头衔,承诺3-4.99亿台币者,获得参贷行头衔.

若动用金额低於60%,则有一笔15个基点的承诺费.

这笔循环贷款在两年後开始缩减额度,分五季不等额缩减:10% (1-4)及60% (5).

财务约束条件包括流动比率最低1倍,负债比率最高2.5倍,利息覆盖率最低3倍,以及有形资产净值最少25亿台币.

这笔贷款用於为2009年10月一笔35亿台币三年期循环贷款再融资,旧贷款的利率为较90天或180天次级商票利率加码120个基点.旧贷款设有保底利率,贷款期间税後利率不低於2%.

群光电能为群光电子旗下子公司之一.(完)