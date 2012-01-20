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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 14:21 BJT

〔韩国股市〕收涨1.82%创近六个月最高收位,受外资买盘拉抬

路透首尔1月20日电---韩国股市周五劲升至六个月收盘新高,在全球性风险减弱之际,外资延续连日买进动作.

证券股涨势居前,未来资产证券037620.KS大涨7.61%,Woori投资证券(005940.KS)涨6.35%.

综合股价指数.KS11劲升1.82%,收报1,949.89点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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