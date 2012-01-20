〔路透基点〕台湾合迪公司15亿台币贷款案敲定--RLPC

路透香港1月20日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾土地银行已在昨日敲定合迪股份有限公司15亿台币三年期循环信贷案.该贷款案规模原为13亿台币.

受托主办行兼额度分配行台湾土地银行的承贷额度为6亿台币.

有四家银行以经理行头衔参贷,各承贷2亿台币.分别是:彰化商业银行、台湾工银、台中商业银行及合作金库商业银行.

日盛国际商银为一般参贷行,承贷额度1亿台币.

贷款利率为较次级市场商业票据利率加码95基点,没有最低利率.

银行获邀以下列三种等级参贷:

承贷3亿台币或以上者为共同主办行,综合收益101.7基点,额度费20基点.

承贷2亿-2.99亿台币者为经理行,综合收益98.3基点,额度费10基点.

承贷1亿-1.99亿台币者为一般参贷行,综合收益96.7基点,额度费5基点.

如果动用资金低於50%,需支付15基点的承诺费,於首次动用贷款之後六个月起按季偿付.动用的额度中有半数将以应收帐款做为担保.

财务条款包括最低流动比率65%,最低利息覆盖比率1.5倍,最低有形资产净值8亿台币.

融资资金将用来做为营运资本.

合迪为中小型营建、运输业公司提供分期收款销售及金融服务.(完)