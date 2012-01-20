〔台湾汇市〕台币兑美元收贬4.9分,春节长假前外银回补美元

路透台北1月20日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌4.9分.春节长假将至,受到外商银行获利了结、回补美元影响,促台币结束连三日涨势.

交易商指出,尽管西班牙及法国成功标债後,提振市场风险交易人气,欧元及亚股普遍上扬;不过,在台北汇市中,外资汇出力道颇为强劲,逢高出口商美元卖盘陆续浮现,稍稍收敛台币跌幅;为避免长假期间国际盘出现变数,午後市场交易趋冷.

"外商今天买(美元)满多的,应该是在做获利了结的square(平仓)动作,"一位大型金控交易人士说.

汇银人士表示,继标普(S&P)调降欧洲多国信评後,惠誉及穆迪也拟近期下调多国评级,加之希腊将面临庞大的债务到期压力,利空消息充斥,但欧元走势依旧有撑,市场交投欠缺明确方向,待农历年後再重新布局.

市场人士也强调,除关注欧债情势发展外,年後收假回来又适逢月底,料会面临不小的美元卖压,台币交易区间先看29.9-30.1元间.

台币兑美元周五收在29.990元,较前一周升值0.1分,或0.03%.

台湾金融市场因农历春节自周六(21日)起开始休市,并於30日(周一)新春开红盘.

在新兴市场中,印度卢比IDR=料录得近三个月来最佳单周表现,引领亚洲货币本周收涨,获益於外资流入,因有迹象显示欧债危机的解决取得进展,令投资者感到宽慰.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.990 29.941 29.929-30.000 29.941 6.29 6.62

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.960 29.910 29.910-29.984 29.910 3.39 3.22

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