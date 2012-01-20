〔韩国汇市〕韩元兑美元收涨,因欧洲融资疑虑消退

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔1月20日电---韩国韩元兑美元KRW=周五连续第四个交易日上涨,因希腊新债换旧债协议接近完成,欧洲融资风险的疑虑消退,加上美国银行业者公布优异的财报,提振市场冒险意愿.
韩元兑美元KRW=KFTC收报1,134.3,周四收报1,137.1,稍早一度触及12月8日以来新高.
"今日可以看到许多空头回补及长线交易,部分海外基金则是在盘初买进美元.韩元午後在股市买气带动下上涨."一名外资银行交易商表示.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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