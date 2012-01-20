〔韩国汇市〕韩元兑美元收涨,因欧洲融资疑虑消退

路透首尔1月20日电---韩国韩元兑美元KRW=周五连续第四个交易日上涨,因希腊新债换旧债协议接近完成,欧洲融资风险的疑虑消退,加上美国银行业者公布优异的财报,提振市场冒险意愿.

"今日可以看到许多空头回补及长线交易,部分海外基金则是在盘初买进美元.韩元午後在股市买气带动下上涨."一名外资银行交易商表示.