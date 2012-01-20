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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 15:27 BJT

〔欧元债市〕德债小跌,市场聚焦希腊债务谈判

路透伦敦1月20日电---德国公债期货周五盘初下滑,因迹象显示希腊与民间债权人可能即将达成重要协议,躲过无序违约,这令债券的避险买需受到打压.

希腊所剩时间已不多,必须在近日与民间债权人达成协议,以在3月20日145亿欧元债券到期之前取得国际金援.

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