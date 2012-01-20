〔泰国数据〕12月出口下滑2.0%优於预估,但料仍有降息可能(更新版)

路透曼谷1月30日电---泰国去年12月出口较上年同期减少2%,因洪灾中断工业所致.但仍优於分析师预估的下滑10%,也优於11月的减少12.4%.

泰国商务部表示,出口受到农产品出货强劲的支持.2011年整体出口成长17.2%.

进口表现强劲,因企业快速买进新机器和工业材料,取代因洪灾而受损的设备.燃油进口和成本亦上升.

即使12月出口并未如预期中的糟糕,分析师仍预期泰国下周料降息以协助振作企业信心.

关键点

-12月出口较上年同期减少2.0%(路透预估为减少10.0%),11月为减少12.4%

-12月进口较上年同期增加19.1%(路透预估为增加5.8%),11月为减少2.4%

-12月贸易逆差为21.3亿美元,11月时为逆差13.7亿美元. (完)