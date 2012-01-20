〔泰国数据〕12月出口下滑2.0%优於预估,但料仍有降息可能(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷1月30日电---泰国去年12月出口较上年同期减少2%,因洪灾中断工业所致.但仍优於分析师预估的下滑10%,也优於11月的减少12.4%.
泰国商务部表示,出口受到农产品出货强劲的支持.2011年整体出口成长17.2%.
进口表现强劲,因企业快速买进新机器和工业材料,取代因洪灾而受损的设备.燃油进口和成本亦上升.
即使12月出口并未如预期中的糟糕,分析师仍预期泰国下周料降息以协助振作企业信心.
关键点
-12月出口较上年同期减少2.0%(路透预估为减少10.0%),11月为减少12.4%
-12月进口较上年同期增加19.1%(路透预估为增加5.8%),11月为减少2.4%
-12月贸易逆差为21.3亿美元,11月时为逆差13.7亿美元. (完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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