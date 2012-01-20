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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 20:07 BJT

〔表格〕加拿大12月CPI较上年同期下滑0.6%,较上年同期上扬2.3%

路透1月20日电---加拿大统计局周五公布,加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.6%(11月为上升0.1%),较上年同期上涨2.3%.

较上月(%) 较上年同期(%)

12月 11月 12月 11月

整体CPI -0.6 +0.1 +2.3 +2.9

加拿大央行核心CPI -0.5 +0.1 +1.9 +2.1

经季节调整 -0.2 +0.1 -- -- (完)

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--编译 王冠中;审校 张明钧

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