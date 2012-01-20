〔表格〕加拿大12月CPI较上年同期下滑0.6%,较上年同期上扬2.3%

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透1月20日电---加拿大统计局周五公布,加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.6%(11月为上升0.1%),较上年同期上涨2.3%.
较上月(%) 较上年同期(%)
12月 11月 12月 11月
整体CPI -0.6 +0.1 +2.3 +2.9
加拿大央行核心CPI -0.5 +0.1 +1.9 +2.1
经季节调整 -0.2 +0.1 -- -- (完)
浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王冠中;审校 张明钧
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。