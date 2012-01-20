《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月20日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:维持向上突破走势,来到下跌轨道和20日移动均线上方,这如今在1.2830美元转为支撑.预料修正走势上看1.3077/1.3145区间(此为今年迄今高点和2010年10月低点),甚至可能上攻1.3245,这是2011年10月以来跌势的38.2%回档位,预料将成为这波涨势的顶点.

美元/日圆:美元/日圆料将从10月至1月支撑线切入位76.60日圆开始复苏.仍很有机会挑战4年下行趋势线切入位77.69(第一道阻力在2月阻力线切入位77.55).正上方有难以克服的阻力.首先是200日移动均线切入位78.45,接下来是心理关卡80.00,最後障碍是55周移动均线切入位79.56.想过关斩将必须经过多次挑战.

美元/瑞郎:美元/瑞郎最近一次未能越过0.9595瑞郎之後持续承压.在2011年10月高点0.9317之前市场一路抛售.理想上,我们应可见到守住该价位并回升,但市场必须重回0.9415(日内的费波纳奇技术位),才能减轻下行修正压力,并出现再次挑战近来高位0.9595的讯号.(完)