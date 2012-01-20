〔外汇期权〕欧元/美元现汇逼近1.3,选择权波动率小幅下探--IFR

IFR伦敦1月20日电---欧元/美元回升逼近有大量选择权到期的1.3000关卡,本周初甫下探1.2600障碍.欧元走势带动选择权波动率由近期触及的中期低点继续小幅下探,一个月期价平选择权波动率目前报11.25%,三个月期12.1%,一年期13.1%(为去年7月以来低位).一个月期风险逆转指标尚未齐平上周触及的一年低位0.6%,昨天为0.8%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元波动率亦在中期低位约8.35%,一个月期欧元/英镑测试7.5%下方的三年新低.

一个月期澳元/美元隐含波动率仍然跟随实际波动率下滑,因现汇本周持续陷於1.0400附近,一个月期价平选择权波动率目前仅10.9%,三个月12.4%,一年期14.35%.

一个月期美元/瑞郎隐含波动率目前比欧元/美元波动率低0.1个百分点,但比起美元/瑞郎及欧元/美元的实际波动率,都显得更有价值.

美元/日圆波动率上扬,现汇终於回到77.00上方--一个月期价平选择权波动率在亚洲报6.9%,周四在亚洲曾齐平日前创下的四年低位6.35%.(完)