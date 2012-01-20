〔外汇期权〕欧元/美元现汇逼近1.3,选择权波动率小幅下探--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
IFR伦敦1月20日电---欧元/美元回升逼近有大量选择权到期的1.3000关卡,本周初甫下探1.2600障碍.欧元走势带动选择权波动率由近期触及的中期低点继续小幅下探,一个月期价平选择权波动率目前报11.25%,三个月期12.1%,一年期13.1%(为去年7月以来低位).一个月期风险逆转指标尚未齐平上周触及的一年低位0.6%,昨天为0.8%,偏向欧元卖权.
一个月期英镑/美元波动率亦在中期低位约8.35%,一个月期欧元/英镑测试7.5%下方的三年新低.
一个月期澳元/美元隐含波动率仍然跟随实际波动率下滑,因现汇本周持续陷於1.0400附近,一个月期价平选择权波动率目前仅10.9%,三个月12.4%,一年期14.35%.
一个月期美元/瑞郎隐含波动率目前比欧元/美元波动率低0.1个百分点,但比起美元/瑞郎及欧元/美元的实际波动率,都显得更有价值.
美元/日圆波动率上扬,现汇终於回到77.00上方--一个月期价平选择权波动率在亚洲报6.9%,周四在亚洲曾齐平日前创下的四年低位6.35%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 李爽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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