〔英国个股〕沃达丰与印度税务当局的官司获得最高法院有利裁定

路透新德里1月20日电---印度最高法院首席法官S.H. Kapadia周五裁定,印度税务办公室

无权管辖沃达丰(Vodafone)(VOD.L)收购在印度的行动资产.此判决结果令沃达丰松了一口气,该公司这项涉及22亿美元税款的长期争议也备受印度的外资投资者关注.

沃达丰此项税务官司源自其2007年以110亿美元收购和记黄埔0013.HK在印度的行动业务,2010年沃达丰在孟买高等法院败诉之後,上诉至最高法院.

沃达丰表示,该公司认为印度税务办公室无权对两个外国企业之间的交易课税,即使要课税,也是应由卖方支付税金,而非买方.(完)