〔韩国个股〕三星电子称,德国法院判决其与苹果的一项专利诉讼败诉

路透首尔1月20日电---韩国三星电子(005930.KS)周五表示,关於一项与苹果(AAPL.O)间的手机专利技术诉讼,一德国法院判定三星败诉,而三星尚未决定是否就此一判决提出上诉.

苹果先前针对三星电子侵犯其设计专利及大举模仿iPhone及iPad外观而提出诉讼,之後三星向苹果提出反控.

三星周五表示,判决内容仅包含一项专利,德国法院尚未针对苹果侵犯的其他两项手机专利技术作出判决.(完)