〔日本金融〕央行标购国库券首次未达成目标,购买资产计画效用存疑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京1月20日电---日本央行周五的买进政府票券操作未能达成目标,这是央行推出购买资产计画以来首见,引发外界质疑这项货币政策工具的效用.
欧债危机助长了全球投资人对日本短期公债的避险买兴,借贷成本已低於日本央行的政策利率0.1%.
讽刺的是,大量资金涌入日本货币市场,造成日本央行招标买进资产发生困难,这项措施於2010年推出,用意是协助经济.央行购买公司债的操作最近也未能达到目标.
日本央行周五标购国库券,仅有323亿日圆投标,远低於央行欲买进的2,000亿日圆,显示央行注入的资金已经超过市场消化能力.
日本央行承诺,在资产购买方案之下,年底前将买进20兆(万亿)日圆的政府及民间债券,其中短期政府票券编列4.5兆日圆.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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