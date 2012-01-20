〔日本金融〕央行标购国库券首次未达成目标,购买资产计画效用存疑

路透东京1月20日电---日本央行周五的买进政府票券操作未能达成目标,这是央行推出购买资产计画以来首见,引发外界质疑这项货币政策工具的效用.

欧债危机助长了全球投资人对日本短期公债的避险买兴,借贷成本已低於日本央行的政策利率0.1%.

讽刺的是,大量资金涌入日本货币市场,造成日本央行招标买进资产发生困难,这项措施於2010年推出,用意是协助经济.央行购买公司债的操作最近也未能达到目标.

日本央行周五标购国库券,仅有323亿日圆投标,远低於央行欲买进的2,000亿日圆,显示央行注入的资金已经超过市场消化能力.

日本央行承诺,在资产购买方案之下,年底前将买进20兆(万亿)日圆的政府及民间债券,其中短期政府票券编列4.5兆日圆.(完)