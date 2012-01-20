〔投行观点〕英特尔第四季财报亮丽,分析师纷纷上调目标价

* 花旗集团将英特尔目标价由27美元调高至29美元

* 巴克莱将目标价由25美元调高至26美元

* 分析师对2012年的营收成长预估存疑

路透1月20日电---英特尔(INTC.O)公布亮丽的财报之後,至少有两家券商调高期目标股价,但称该公司2012年的营收预估可能过於乐观.

花旗集团将英特尔目标价由27美元调高至29美元,巴克莱则是将目标价由25美元调高至26美元;在这之前一天,英特尔大幅调高2012年资本支出预算,以赶上平板及智能手机热潮.

英特尔预估2012年营收成长幅度将在"个位数高端",多位分析师表示,这远高於市场平均预估的成长2.2%,暗示远高於季节性的成长力道.

摩根大通证券分析师表示,"我们认为英特尔2012年财测有点冒险且激进,因该公司预期2012下半年季度营收成长将较正常周期幅度高出约五成."

巴克莱分析师亦提到,他们预期英特尔营收仅将成长4%,因个人电脑(PC)市场仅将温和成长.

英特尔股价1月以来已经上涨4%.周四收盘价报25.63美元.(完)